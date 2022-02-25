В Ханты-Мансийске открылись два фестиваля кинодебютов «Дух огня»

XIXи XX международные фестиваля кинодебютов «Дух огня» открылись в Ханты-Мансийске. По словам Наталья Комаровой, за 20 лет это мероприятия превратилось в одно из самых ожидаемых и любимых событий в индустрии кино, каждый год растет зрительский интерес и авторский потенциал фестиваля. Тем более, что сейчас его можно наблюдать в режиме онлайн.
«Добро пожаловать в Югру! Пусть благодатный огонь подарит вам то, что станет основой ваших будущих успехов: начинающим режиссерам, дебютантам – неповторимый, узнаваемый почерк; мастерам – вдохновение, блестящие идеи; зрителям – яркую гамму чувств, переживаний», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей Югры.
Прямо во время открытия произошли приятные вещи – вручение призов победителям конкурса микрофильмов «Человек. Поступок. Жизнь», в том числе, в специальной детской номинации. Также чествовали победителей открытого конкурса микрофильмов «Выбор».
Специальная награда в виде приза «Золотая тайга» за вклад в развитие мирового кинематографа досталась сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. «Никто из режиссеров не может снять фильмы так, как это делает прославленный Эмир Кустурица, – сказала вице-президент фестиваля Мария Зверева. – Мы три года ждали его приезда на фестиваль, и это событие произошло». Награжденный в составе своей музыкальной группы Thenosmokingorchestra выступил для зрителей открытия «Духа огня».
В эти дни фестиваль продолжается. Большое российское жюри возглавили режиссер, сценарист Алексей Федорченко и кинорежиссер, продюсер Алексей Учитель. Жюри международного конкурса – кинорежиссер и сценарист Борис Фрумин.
Это бы оживило культурную кинематографическую жизнь в регионе. Повысило бы интерес к кино среди молодежи.
Да прокат конкурсных фильмов в кинотеатрах города стал бы событием в жизни сургутян или вартовчан.
Ведь большинство о «Духе огня» лишь слышат из ленты новостей, а соприкоснутся с международным кинотворчеством встретиться с международными признанными кинорежиссерами удаётся не многим. Ведь по сути два кинофестиваля в стране и все где-то далеко.
Неужели в Ханты-Мансийске создана вся инфраструктура для приема высоких кинодеятелей и показа их фильмов. А в Сургуте нет. И нет стимула создавать такую инфраструктуру. А зачем? А туризм. Все мы говорим о будущем Сургута как туристической Мекке будущего.
Говорим то говорим. А ничего ещё не сделали в этом направлении. Вот допустим на «Дух огня» который бы проводился поочередно с Ханты-Мансийском и город прихорошел. И может кинотеатр построили или капитально отремонтировали. И сервис улучшили для гостей. Да и жителям города от этого не стало бы хуже.
Что для этого надо? Немного. Решение Губернатора и все что полагается для исполнения этого решения.