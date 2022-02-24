На автодороге «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» будут искать пьяных водителей

25 февраля, 4 и 11 марта на автодороге «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» ДПС будут массово проверять водителей на признаки опьянения.

«Напоминаем, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения в медицинском учреждении предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года шести месяцев с наложением административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей», – сообщает ГАИ Югры.