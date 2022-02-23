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​Заболеваемость коронавирусом в Югре резко снижается

В Югре выявляется все меньше случаев коронавируса в сутки

​Заболеваемость коронавирусом в Югре резко снижается
Фото pixabay.com

Заболеваемость коронавирусом в Югре стремительно снижается – за два дня суточная выявляемость упала с 2 300 до 1 000 случаев. При этом за сутки выздоравливает от болезни больше жителей округа, чем заболевает. Наталья Комарова в ходе заседания оперштаба по борьбе с пандемией и ее последствиями привела цифры: коэффициент распространения инфекции находится на уровне 0,88, тестированием охвачены 577 человек на 100 тысяч населения, свободный коечный фонд – 486 штук.

При этом продолжается прививочная кампания – за все время в регион пришло почти 1,3 миллиона комплектов вакцины от коронавируса. На 22 февраля первым компонентом привились 86,6 процента взрослого населения, а 83,3 процента завершили курс вакцинации.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, по данным тепловой карты центра управления регионом, размещенной на портале стопкоронавирус.рф, в автономном округе показатель коллективного иммунитета составляет 55,7 процента, среднее по России значение этого показателя – 59,7 процента.

«Для усиления работы call-центров поликлиник в субъектах правительство Российской Федерации дополнительно выделило 600 миллионов рублей. Автономному округу из них – 11,3 миллиона. Эти денежные средства предназначены на оплату труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам, в том числе с заболеванием коронавирусной инфекцией», – отметила Наталья Комарова.


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Сегодня в 15:16, просмотров: 82, комментариев: 0
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