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​В 2022 году в Югру приедут «Геликон-опера» и театр Et Cetera

В Югре озвучены большие культурные планы на год

​В 2022 году в Югру приедут «Геликон-опера» и театр Et Cetera
Фото tourister.ru

В 2022 году Югру ждут большие события культурного плана. Об этом рассказал директор департамента культуры Артур Латыпов в ходе прямого эфира Натальи Комаровой. По словам руководителя, в этом году Югру ждут «Культурный марафон», гастроли Московского музыкального театра «Геликон-опера», театра Et Cetera, выступления в жанре русского фольклора государственного хореографического ансамбля «Березка» им. Н.С. Надеждиной.

Югорчане и гости региона смогут увидеть с обновленными программами главные местные события, имеющие многолетнюю репутацию: международные фестивали искусств «60 параллель» и «Зеленый шум», международный артпленэр, творческая школа имени Г.С. Райшева, международная научная конференция «Сибирские угры в ожерелье субарктических культур: общее и неповторимое», Югорская музейная полевая биеннале.

«В планах на 2022 год – переоснащение четырех муниципальных библиотек по модельному стандарту: в Нижневартовске, Пойковском, городе Покачи, Мегионе, – рассказал Артур Латыпов. – Предусмотрены капитальные ремонты корпуса № 2 детской музыкальной школы им. А.В. Красова Кондинского района, сельского культурно-спортивного оздоровительного комплекса «Авангард» п. Алябьевский Советского района, запланировано создание виртуального концертного зала в Югорске. Ведется строительство и разработка проектно-сметной документации 5 объектов культуры муниципальной собственности: в п. Белый Яр Сургутского района, в с. Ларьяк и д. Вата Нижневартовского района, д. Ярки Ханты-Мансийского района, п. Половинка Кондинского района».

Запись прямого эфира Натальи Комаровой, посвященного вопросам культуры, можно увидеть в аккаунтах губернатора Югры в социальных сетях «ВКонтакте», «Инстаграм», «Одноклассники», а также в группе «Югра» в социальной сети «ВКонтакте».


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Сегодня в 14:53, просмотров: 124, комментариев: 0
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