Опрос о запрете продажи энергетических напитков подросткам запустили в Югре

Онлайн-опрос о запрете продажи энергетических напитков подросткам запустили в ХМАО. Высказать свое мнение можно на портале «Открытый регион – Югра». Онлайн-опрос продлится до 7 марта, сообщили в пресс-службе правительства округа.

Респондентам предлагается ответить на несколько вопросов об употреблении энергетиков: вредны ли они для здоровья, стоит ли запретить их продажу для несовершеннолетних и чем подобный запрет стоит аргументировать. Результаты голосования будут приняты во внимание и учтены при подготовке управленческих решений властями округа.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова анонсировала разработку законопроекта о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. «Мы назначили обсуждение этой темы и, надеюсь, что до 15 марта оно закончится. К этому времени подготовленные документы проекта закона автономного округа должны пройти все необходимые процедуры, поскольку речь идет об ограничении предпринимательской деятельности. И тогда будем принимать соответствующие решения», – отметила глава региона.