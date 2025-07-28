В ДТП под Нефтеюганском пострадали трое, включая несовершеннолетнего

Накануне, 26 июля, в Нефтеюганском районе водитель скрылся с места аварии после столкновения с другим автомобилем. ДТП произошло в поселке Пойковский, сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

По предварительной информации, 44-летний водитель «JAC» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ. В результате аварии травмы получили водитель отечественного авто и двое его пассажиров. Один из пострадавших ‒ несовершеннолетний.

Всего за прошедшие выходные в Югре зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали семь человек, включая одного ребенка.