Водитель Hyundai получил травмы в ДТП в Нефтеюганском районе

Накануне, 9 июля, в поселке Пойковский в Нефтеюганском районе случилось ДТП с участием грузовика. По предварительной информации, водитель КАМАЗа начал разворот от обочины, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с автомобилем «Hyundai».

«Около 14:10 в пгт. Пойковский в Нефтеюганском районе, 28-летний водитель «КАМАЗ», по предварительным данным, при выполнении маневра разворот от обочины, не предоставил преимущество и допустил столкновение с «Hyundai», под управлением 34-летнего водителя», − сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате аварии водитель «Hyundai» получил травмы.

За минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали двое человек.