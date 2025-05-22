Исключенный из МГЕР активист из Нефтеюганска оказывал интимные услуги

Скандально известный Альберт Афлятунов, исключенный из «Молодой гвардии Единой России» после конфликта с сотрудницей библиотеки в Нефтеюганске, оказался причастен еще к одной неоднозначной деятельности – оказанию интимных услуг. Как он сам признался изданию 86.RU, во время своего пребывания в рядах МГЕР он практиковал тантрический массаж.

«Тантрический массаж в исполнении моего творческого искусства и вдохновения. Клиенты не платят за мой секс с ними, они платят за мое внимание к ним. Партия «Единая Россия» догадывалась об этом [виде деятельности]. Они даже не могли провести со мной беседу над этим. Не объяснили этические нормы», – заявил Афлятунов.

В перечень потенциальных клиентов активист включал только «симпатичных незамужних девушек или женщин». Стоимость услуг доходила до 35 тысяч рублей. Однако после скандала с унижением сотрудницы библиотеки он начал удалять провокационные посты в соцсетях.

«Я уже состою в организации 15 лет, и на моей памяти это первый такой случай у нас в Югре. Насколько я знаю, с этим активистом уже не раз проводились профилактические беседы на предмет его поведения», – рассказал член координационного совета МГЕР Кирилл Медведев.

Напоминаем, в Нефтеюганске активист «Молодой гвардии Единой России» Альберт Афлятуновв грубой форме оскорбил уборщицу. Инцидент произошел в здании библиотеки, где располагается местное отделение партии. А вчера, 21 мая, на заседании местного партийного совета было принято решение исключить его из партии «Единая Россия». Позже Афлятунов снова посетил городскую библиотеку, чтобы извиниться перед сотрудницей. Однако его извинения не были приняты.