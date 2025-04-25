Замдиректора школы в Нефтеюганске обвиняют в майнинге криптовалюты в подсобном помещении

Бывшего заместителя директора одной из школ Нефтеюганска обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает прокуратура Югры, в январе 2023 года женщина установила в подсобке учебного заведения майнинговое оборудование по просьбе своего сына.

«По версии следствия, в январе 2023 года обвиняемая установила майнинговое оборудование в подсобном помещении учебного заведения по просьбе сына, причинив ущерб учреждению на 680 тыс. рублей из-за потребления электроэнергии. Незаконный доход от майнинга составил не менее 1 млн рублей, выведенных на счета сына», − говорится в сообщении.

Ущерб учреждению женщина возместила ещё на стадии следствия. Уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») направлено в суд.