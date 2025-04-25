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​В Нефтеюганске замдиректора школы использовала подсобку для майнинга криптовалюты

Замдиректора школы в Нефтеюганске обвиняют в майнинге криптовалюты в подсобном помещении

​В Нефтеюганске замдиректора школы использовала подсобку для майнинга криптовалюты
Фото: ru.freepik.com

Бывшего заместителя директора одной из школ Нефтеюганска обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает прокуратура Югры, в январе 2023 года женщина установила в подсобке учебного заведения майнинговое оборудование по просьбе своего сына.

«По версии следствия, в январе 2023 года обвиняемая установила майнинговое оборудование в подсобном помещении учебного заведения по просьбе сына, причинив ущерб учреждению на 680 тыс. рублей из-за потребления электроэнергии. Незаконный доход от майнинга составил не менее 1 млн рублей, выведенных на счета сына», − говорится в сообщении.

Ущерб учреждению женщина возместила ещё на стадии следствия. Уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями») направлено в суд.


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25 апреля в 13:23, просмотров: 357, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
25 апреля в 15:06
«Это - Юганск, детка!» - скажите вы. Но если взглянуть на данный факт майнинга криптовалюты в Нефтеюганского средней школе серьезно, то бардак творится в Юганске везде. «Теневой хозяин» Нефтеюганска очевидно давно не справляется со своими обязанностями. Вернее делегирование им Депутаты Нефтеюганской городской Думы сами погрязли в коммерциализации. А в школах Юганска деньги бюджетные похоже не считают. Увеличилось потребление э/энергии на 680 тысяч рублей, не критично, школа заплатит. Увеличится еще на 1-2 миллиона рублей, тоже не критично. Бюджет Югры заплатит. Траты на образование в Югре являются защищённой статьей окружного бюджета. А весь бюджет Округа, по словам его спикера Бориса Сергеевича Хохрякова, «социально-ориентированный», то есть 70% от 500 миллиардного бюджета Югры идёт на «социальное проедание» и социальные траты. Траты в образовании и траты в медицине. Потому-то и зайти сегодня бедному пенсионеру в Социальный фонд за какой-то справкой невозможно, не натолкнувшись на толпы мигрантов и мигранток с детьми, которые составляют половину посетителей Социального Фонда РФ. И все эти нашествия мигрантов в Соцфонд законны и они имеют там все права наравне с гражданами РФ, отпахавших в Югре и в других регионах страны всю свою жизнь. А пришёл он в Соцфонд, этот пенсионер, за справкой, то велкам, займи очередь за мигрантами с иностранными паспортами. Потому что бюджет Югры богатый и он социально-ориентированный безотносительно от ценза оседлости для граждан РФ (те же вчерашние мигранты, уже ныне полноправные граждане РФ) со своими иностранными жёнами, детьми и родственниками. Какое это отношение имеет к майнингу в подсобке Нефтеюганской средней школы? Самое непосредственное. Там, где не считают бюджетные деньги, возникают толпы желающих и страждущих оторвать кусочек, от этого «колхозного» Югорского бюджетного пирога. Кто на чем сидит, тот отрывает от бюджета Югры заработанные налогоплательщиками бюджетные деньги. Потому что бюджет Югры на самом деле такой, что освоить его рационально трудно, практически невозможно. Тут недавно Счетная палата Югры выявила нарушения в муниципалитете Югры в виде разбазаривания на сумму годового бюджета в 4,9 миллиарда рублей. Это уже серьезно. Это не 680 тысяч украденных бюджетных рублей в Нефтеюганской школе и не 94 миллиона рублей на «всеюгорскую» «перепись населения бродячих собак» Югры. Вы скажите, что такое разбазаривание бюджета, это необходимое зло и 90% Югорского бюджета идёт на благо всех жителей Югры. Это так, никто не спорит. Что издержки либеральной бюджетной политики в новейшей истории таковы, что за растрату нескольких миллионов рублей в тюрьму никого не посадят. Времена, когда за растрату в 1000 рублей сажали в тюрьму, а за 10 тысяч рублей могли и расстрелять давно прошли. Но фоне этого финансового бюджетного либерализма и трат бюджета на всякие необязательные цели выглядят фальшью «крокодиловы слезы» и призывы, что «денег нет, но вы держитесь». Держитесь без капитального ремонта школ, держитесь без капитального ремонта детских садов, держитесь без капитального ремонта кинотеатра «Аврора», держитесь без капитального ремонта Дома Пионеров и держитесь без прочих капитальных ремонтов, без которых здания в муниципалитетах разрушаются и приходят в аварийное состояние. А потом начинается новый цикл бюджетных трат: как-то снос аварийных зданий, как-то начало нового строительства, порой с вороватыми подрядчиками и концессионерами. Учёт и порядок. Он или есть, или его нет. Если в Нефтеюганской школе простой какой-то администратор смог уворовать 680 тысяч бюджетных рублей, то порядка и учёта нет. А сколько ещё таких бюджетных рублей из Югорского бюджета оседает в карманах вороватых субъектов других локациях, финансируемых югорским бюджетом. В том школьном образовании Югры, где некий директор Нижневартовского «Комбината питания социальных учреждений» воровал на школьном питании школ Нижневартовска и сел в итоге в тюрьму. На отчете перед Думой Югры за 2024 год Губернатора Югры Руслана Кухарука получил предложения от депутатов Югры передать питание школьников Югры на региональный уровень. Видимо дела так плохи, что муниципалитеты не справляются с питанием школьников, которое отдали коммерсантам. Видимо муниципалитеты не справляются и с уборкой снега, если депутаты Югры предложили Губернатору Югры передать уборку снега на региональный уровень. Да, не справляются ибо, ещё сохранились такие «теневые хозяева» города, как Степан Пыталев и иже с ними. Ибо такие города Югры, как Нефтеюганск могут жить полгода и более без рачительного хозяина. Ибо город Пыть-Ях на днях тоже остался без Градоначальника и похоже, что Губернатор Югры Руслан Кухарук все больше и больше переходит в проблемных городах Югры на «ручное управление». Было бы все хорошо, если бы не было так грустно от «плача Ярославны», что денег в Югре нет на многие многолетние проекты, жалобы и обращения югорчан и сургутян, в частности. Конкорс на третий жд путь, Дом Пионеров, театр «Петрушка» и так далее и тому подобное.

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