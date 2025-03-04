На трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» легковушка врезалась в большегруз

Накануне, 3 марта, на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» 64-летний водитель «ВАЗ» не рассчитал безопасную дистанцию и столкнулся с большегрузом. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«3 марта 2025 года около 15:15 на 1 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск», 64-летний водитель «ВАЗ», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с «Камаз», под управлением 65-летнего мужчины», – передают в источнике.

В результате аварии водитель «ВАЗ» получил травмы.