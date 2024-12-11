На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» легковушка влетела в «МАН»

Вчера, 10 декабря, на трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По предварительным данным, водитель «Лада» выехал на встречную полосу и столкнулся с «МАНом», сообщает ГАИ Югры.

«10 декабря 2024 года около 18:20 на 843 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск», водитель «Лада», по предварительным данным, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «МАН», ‒ указали в сообщении.

В результате ДТП водитель «Лада» скончался на месте. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.