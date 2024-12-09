В Нефтеюганском районе при ДТП погиб водитель

Вчера, 8 декабря, на 794 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель «Chevrolet Niva» разворачивался от обочины и столкнулся с автомобилем «Audi», сообщает ГАИ Югры.

«8 декабря 2024 года около 10:50 на 794 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе, водитель «Chevrolet Niva», по предварительной информации, при выполнении маневра «разворот» от обочины, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем «Audi», движущимся во встречном направлении», – указали в сообщении.

В результате ДТП водитель «Chevrolet Niva» погиб на месте. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.