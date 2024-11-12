В ХМАО нашли и закрыли нелегальное казино

Полицейские накрыли незаконное казино в Нефтеюганске. Оно работало с мая этого года в нежилом здании на улице Сургутская, сообщает телеграм-канал «Полиция Югры».

«В момент появления правоохранителей в нелегальном казино находилось 15 посетителей и 29-летняя администратор, которая, по предварительным данным, совместно с иными лицами осуществляла деятельность по организации и проведению азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны», – поделились в источнике.

Из помещения клуба изъяли 38 системных блоков и мониторов, более 70 тысяч рублей и другие предметы, важные для расследования.

«По материалам полицейских следователями СКР по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», – дополнили в телеграм-канале.

Полиция продолжает искать других организаторов нелегального бизнеса.