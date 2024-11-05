Бастрыкин вмешался в дело о смерти новорожденного в Югре

Югорчанка обратилась к Александру Бастрыкину по вопросу ненадлежащего оказания ей медпомощи, из-за чего во время родов погиб новорожденный. По этому инциденту возбудили уголовное дело, указали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

«В апреле текущего года женщину планово госпитализировали. Однако несмотря на то, что проводимые на протяжении нескольких дней мероприятия по стимуляции родовой деятельности не принесли положительного результата, врачи роддома отказали пациентке в проведении кесарева сечения. В результате неверно выбранная тактика родоразрешения привела к гибели плода», ‒ говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Сейчас поручение находится на контроле в центральном аппарате ведомства.