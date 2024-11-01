Полиция Нефтеюганска раскрыла кражу из спортивного магазина

Житель Нефтеюганска совершил кражу фирменной одежды из магазина спорттоваров на сумму почти 18 тысяч рублей. На место выехали полицейские. По камерам видеонаблюдения они установили и задержали нарушителя, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску.

«В результате комплекса розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 36-летний нефтеюганец. В признательных показаниях злоумышленник пояснил, что понравившийся товар он положил в пакет, с которым и вышел из магазина. Материальный ущерб от преступных посягательств составил почти 18 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», ‒ указали в сообщении.

Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, сейчас на мужчину возбудили еще одно уголовное дело за кражу товаров из сетевого магазина Нефтеюганска. Стоимость похищенного составила 3 000 рублей.