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​На больницу Нефтеюганска возбудили уголовное дело из-за смерти пациентки

Бастрыкин держит на контроле инцидент со смертью горожанки в больнице ХМАО

​На больницу Нефтеюганска возбудили уголовное дело из-за смерти пациентки
Фото: freepik.com

На окружную больницу в Нефтеюганске завели уголовное дело из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи 62-летней женщине. О смерти югорчанки направили обращение к председателю СК России Александру Бастрыкину, говорится в соцсетях СК РФ по ХМАО.

«В социальной сети размещено обращение к Председателю СК России А.И. Бастрыкину о смерти 62-летней жительницы города Нефтеюганска в результате ненадлежащего оказания ей медицинской помощи. В августе текущего года с жалобами на сильную боль в животе женщина доставлена в окружную больницу, где ей проведено оперативное вмешательство. При проведении повторной операции состояние пациентки ухудшилось, в результате она скончалась. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен», ‒ говорится в сообщении.

Сейчас уголовное дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Александр Бастрыкин потребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.


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Сегодня в 13:27, просмотров: 49, комментариев: 0
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