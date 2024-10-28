Бастрыкин держит на контроле инцидент со смертью горожанки в больнице ХМАО

На окружную больницу в Нефтеюганске завели уголовное дело из-за ненадлежащего оказания медицинской помощи 62-летней женщине. О смерти югорчанки направили обращение к председателю СК России Александру Бастрыкину, говорится в соцсетях СК РФ по ХМАО.

«В социальной сети размещено обращение к Председателю СК России А.И. Бастрыкину о смерти 62-летней жительницы города Нефтеюганска в результате ненадлежащего оказания ей медицинской помощи. В августе текущего года с жалобами на сильную боль в животе женщина доставлена в окружную больницу, где ей проведено оперативное вмешательство. При проведении повторной операции состояние пациентки ухудшилось, в результате она скончалась. До настоящего времени никто к ответственности не привлечен», ‒ говорится в сообщении.

Сейчас уголовное дело находится на контроле в центральном аппарате ведомства. Александр Бастрыкин потребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования.