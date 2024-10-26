На трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск» случилось ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 26 октября, в Нефтеюганском районе произошло смертельное ДТП. По предварительной информации, водитель «Renault Logan» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «MAN», сообщает Госавтоинспекция Югры в своих соцсетях.

«26 октября 2024 года, около 5 часов 15 минут, на 846 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе, водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем «Renault Logan» по предварительным данным, совершил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «MAN», – указали в сообщении.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства инцидента.