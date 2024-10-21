На выходных в ХМАО произошло ДТП со смертельным исходом

В минувшее воскресенье, 20 октября, в Нефтеюганске молодой водитель Great WALL насмерть сбил пешехода, который шел по проезжей части. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Югры.

«Около 23:00 на улице Сургутская в городе Нефтеюганск, 18-летний водитель «Great WALL», по предварительным данным, допустил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП 34-летний пешеход скончался на месте автоаварии до приезда скорой медицинской помощи», − говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

За прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировали шесть ДТП, в которых один человек погиб, пять − получили травмы.