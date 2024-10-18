Жительница Нефтеюганска рассказала о странной проблеме в санузле

Жительница Нефтеюганска столкнулась с необычной проблемой – ее туалет по неизвестным обстоятельствам затопило пеной. О случившемся она рассказала в соцсетях, разместив пост в группе во «ВКонтакте» «Это Юганск, детка».

По словам женщины, причина проблемы неизвестна. Коммунальные службы уже осмотрели санузел, но не выявили засоров или других нарушений. Местные жители в комментариях предполагают, что причиной затопления могут быть соседи сверху. Возможно, они устроили пенную вечеринку в джакузи или использовали слишком много порошка при стирке.