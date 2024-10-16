Прокуратура добилась прекращения полномочий депутата Нефтеюганска

Прокуратура провела проверку и установила, что депутат Нефтеюганска Ян Коваль предоставил неполную и недостоверную информацию о своем имуществе и финансовых обязательствах за 2020-2021 годы. Его полномочия прекратили досрочно из-за утраты доверия, передает пресс-служба надзорного ведомства.

«Он скрыл полученные доходы от продажи автомобиля, утаил наличие в собственности транспортного средства. Не в полном объеме указал доход супруги, не предоставил сведения о срочном обязательстве финансового характера, а также не отразил счета в банках и кредитных организациях, по которым зафиксировано движение денежных средств», − говорится в сообщении.

Решение вступило в законную силу.