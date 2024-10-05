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​В Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой водитель​

Житель ХМАО съехал с трассы в кювет и погиб

​В Нефтеюганском районе в ДТП погиб молодой водитель​
Фото: Госавтоинспекция Югры / t.me

Вчера, 4 октября, в Нефтеюганском районе погиб водитель «Lada Largus». По предварительной информации, он съехал в кювет с последующим опрокидыванием, сообщает Госавтоинспекция Югры в своих соцсетях.

«4 октября 2024 года, около 23:00, на 38 км автодороги «Подъезд к городу Сургуту», в Нефтеюганском районе, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем «Lada Largus», совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием», – указали в сообщении.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.


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Сегодня в 14:47, просмотров: 163, комментариев: 0
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