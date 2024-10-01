​В Нефтеюганске произошло ДТП с участием трех авто

Вчера, 30 сентября, в Нефтеюганске произошло ДТП с тремя автомобилями. По предварительной информации, 56-летний водитель автомобиля «Нефаз» столкнулся с транспортным средством MAN. От удара MAN врезался в «Mazda», сообщает Госавтоинспекция Югры.

«30 сентября 2024 года около 19:09 на улице Транспортная, 56-летний водитель автомобиля «Нефаз», по предварительным данным, при проезде нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с транспортным средством «MAN», движущимся во встречном направлении прямо по главной дороге. От удара MAN отбросило на стоящее транспортное средство «Mazda», ‒ говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал водитель MAN.

За сутки на дорогах округа зарегистрировали два ДТП, в которых два человека получили травмы.