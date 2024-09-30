В Нефтеюганске завершился творческий конкурс «Героям спасения посвящается»

В Нефтаюганске пожарные и работники детской школы искусств провели конкурс для молодежи под названием «Героям спасения посвящается». Мероприятие собрало более 200 творческих работ, представленных в различных художественных стилях.

Финалисты конкурса получили возможность нанести свои рисунки на стены пожарно-спасательного отряда, который стал площадкой для художественного самовыражения участников.

Командир пожарно-спасательного отряда Андрей Граблев подчеркнул важность таких инициатив: «Наши двери всегда открыты для детей. Мы с удовольствием принимаем участие в социально значимых событиях, направленных на патриотическое и нравственное воспитание детей и молодёжи».

Организатор мероприятия Алина Григорьева выразила благодарность за поддержку пожарных: «Все желающие смогли попробовать свои силы в творчестве. Спасибо пожарным, что помогли организовать детям настоящий творческий праздник, подготовили площадку, стены и напоили детей вкусным чаем с пирогами».

Конкурс стал не только возможностью проявить творческие таланты, но и частью патриотического воспитания молодежи, укрепляя связь между поколениями через искусство и общественно значимую деятельность.