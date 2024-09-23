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«В таком хаосе работать невозможно»: в ХМАО учителя школы пожаловались губернатору на директора

В школе Нефтеюганска учителя заявили о нарушении трудовых прав

«В таком хаосе работать невозможно»: в ХМАО учителя школы пожаловались губернатору на директора
Фото: siapress.ru

Педагогический состав школы №13 Нефтеюганска опубликовал открытое обращение к губернатору Югры Руслану Кухаруку, в котором выразил недовольство действиями руководства учебного заведения, сообщает ugra-news.ru.

По словам учителей, директор систематически нарушает их трудовые права: «Основная претензия учителей заключается в том, что у нас могут забрать учебные часы в любое время, классным руководителям отказать в классном руководстве, менять расписание уроков без предупреждения. В таком хаосе работать становится невозможно», – заявили педагоги.

Также советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Андрею Шутову пришлось остаться без кабинета – в нем открыли новый учебный класс.

«На самом деле оказалось, что «оставить» мне разрешили только рабочий стол. Компьютер у меня забрали в тот же день. Мной была написана первая служебная записка, в которой я просил организовать мне новое рабочее место и предоставить кабинет, ибо я на постоянной основе взаимодействую с большим количеством участников различных общественных объединений», – рассказал он.

Педагоги выражают надежду на вмешательство губернатора и рассчитывают на справедливое разрешение сложившейся ситуации.


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Сегодня в 14:33, просмотров: 123, комментариев: 0
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