Эльвира Бугай прокомментировала свой уход с поста главы Нефтеюганска

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай решила уйти в отставку. Об этом событии она рассказала в своем телеграм-канале. Мэр города официально покинет свой пост 11 апреля из-за семейных обстоятельств.

«Благодарю всех вас, дорогие жители, членов своей команды за совместную работу, за те результаты, которые мы вместе смогли достичь. Благодарю Губернатора Югры Наталью Владимировну и Правительство автономного округа за доверие и возможность проявить себя. После ухода с должности жить и работать в дальнейшем планирую в Нефтеюганске. Остаюсь на связи с вами», − высказала Эльвира Бугай.

Обязанности мэра города с 28 марта возложат на заместителя главы Наталью Халезову.