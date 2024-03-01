Суд оштрафовал жителя Нефтеюганска на 40 тысяч рублей после стрельбы на свадьбе

Суд выписал штраф в 40 тысяч рублей жителю Нефтеюганска после стрельбы в воздух из охолощенного пистолета на свадьбе. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

«В полицию поступило сообщение о том, что в жилом квартале слышны выстрелы. Гость торжественного мероприятия в компании других участников свадебного кортежа решил пострелять вверх из охолощенного пистолета. Решением суда ему назначен штраф в размере 40 тысяч рублей», — написала Волк.

Напоминаем, что 26 февраля в местных группах в соцсетях было опубликовано видео, на котором в одном из микрорайонов Нефтеюганска гости во время встречи молодоженов начали стрелять в воздух.

В одном из пабликов депутат Когалыма Инна Абдурахманова оставила комментарий, указав, что это такая традиция у народов Кавказа. Так они «оберегают молодоженов от злых духов». После высказывания этого мнения ей начали поступать сообщения с угрозами и оскорблениями, сообщил Вестник.