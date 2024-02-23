Жители Нефтеюганска засняли световые столбы

В ночь на 23 февраля жители Нефтеюганска столкнулись с необычным явлением на небе. Они сравнили световые столбы с НЛО, приходом трансформеров и факелом из «Майнкрафта». Фотографии опубликовали в телеграм-канале «Это Юганск, детка».

«Что-то странное в небе над Юганском», – подписал автор фотографии.

Световой столб — это оптический эффект в виде яркой вертикальной полосы, которая тянется от источника света. Возникает при низких температурах, когда в атмосфере появляются плоские кристаллы льда. Явление обычно образуется от фонарей, прожекторов, огней машин и ярко освещенных городских зданий, рассказала в aif.ru заведующая сектором астрономии, космонавтики и географии Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова.