Полиция Нефтеюганска проверит видео, на котором кота выбросили с седьмого этажа

В Нефтеюганске полиция начала проверку после гибели кота, выброшенного из окна многоэтажки в 11 «В» микрорайоне. Видео инцидента появилось в соцсетях 10 февраля. На ролике можно заметить, как животное с силой ударяется о землю, а после мучительно погибает от полученных травм.

«Заявлений в полицию не поступало. По факту публикации видео в сети интернет полиция проводит проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего», — сообщили «Вестнику Сургутского района» в пресс-службе окружного УМВД.

По предварительной информации, результаты проверки станут известны во вторник, 13 февраля.