Несовершеннолетний житель Нефтеюганска может сесть в тюрьму за трату денег с чужой найденной карты

В Нефтеюганске сотрудники полиции поймали 17-летнего местного жителя, который нашел чужую банковскую карту и потратил с нее более 40 тысяч. Он закупился электронной техникой и одеждой. Теперь молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

«17-летний житель Нефтеюганска в одном из торговых центров нашел банковскую карту и решил воспользоваться ей, потратив деньги на одежду и электронную технику. Таким образом, молодой человек похитил более 40 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.3 ст.30 п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ «Покушение на кражу с банковского счета», – рассказали в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганску.

В настоящий момент несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.