В Югра мужчина прыгнул из окна 15 этажа во время пожара и скончался

В Нефтеюганске мужчина спрыгнул из окна 15 этажа, чтобы спастись от огня в своей квартире. По словам очевидцев, местный житель города погиб от полученных травм, в телеграм-канале «Это Юганск, детка!»

«В 23:23 поступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме. По прибытию пожарных подразделений наблюдался дым из окна. Ликвидация открытого горения в 23:42. Самостоятельно эвакуировались 15 человек. Для ликвидации возгорания от подразделений МЧС России были задействованы 19 человек личного состава и 5 единиц техники», − рассказали в пресс-службе МЧС России по Югре.

Причина возгорания устанавливается органами дознания.