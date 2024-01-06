В Югре сотрудники ДПС оказали помощь трем водителям, застрявшим на дороге

Госавтоинспекторы помогли сразу нескольким водителям, что застряли на трассе в районе Нефтеюганского района. Экипаж отдельного взвода ДПС ГИБДД ОМВД России в составе Алдара Васькаева и Юрия Нурова оказал помощь трем водителям на 531, 565 и 599 километрах автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск».

«Автомобили стояли на обочине с включенными аварийными сигналами. Все водители пояснили, что при движении произошли поломки, из-за которых транспортные средства заглохли. Автолюбителям полицейские оказали необходимую помощь, за что получили слова благодарности в свой адрес», – сообщили в УМВД Югры.