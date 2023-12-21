16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,4056   EUR  99,0480  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Пьяный житель Кургана угнал элитную иномарку и устроил два ДТП в Нефтеюганске // ВИДЕО

В Нефтеюганске задержали угонщика, который устроил на чужой машине два ДТП

Пьяный житель Кургана угнал элитную иномарку и устроил два ДТП в Нефтеюганске // ВИДЕО
Фото: pixabay

В Нефтеюганске уроженец Кургана угнал элитную иномарку из автомойки, в которой работал. Злоумышленник на Porsche Cayenne устроил ДТП и скрылся с места происшествия. Однако вскоре его обнаружили сотрудники ДПС – водитель сильно петлял по дороге. Требованию об остановке он не подичился, началось преследование.

Пытаясь скрыться, на улице Гагарина нарушитель совершил еще одно ДТП, после чего был задержан госавтоинспекторами. За рулем находился 23-летний житель Кургана, не имеющий водительского удостоверения. Освидетельствование установило факт опьянения водителя.

«В ходе сбора материала об административном правонарушении выяснилось, что задержанный совершил угон автомобиля с территории автомойки, на которой работал. За нарушение ПДД курганец привлечен к административной ответственности. По факту угона полицейскими возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу, а угнанный автомобиль – на специализированную стоянку», – сообщили в полиции Югры.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:20, просмотров: 189, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#314 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702887422"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1705517951"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=3wIpYnSoaf8pC3k/EGr8ifzJcWBC1Mp2Fe8t6G+kKPoGecZIUILXeuiLTaW4BUD0MOiXsuNk3Mb5m4ID6BrrsrNCg5HJ/dvLWT5jVvXeDpbJ3sD4/5M9He1xKNgML/0X"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=3wIpYnSoaf8pC3k/EGr8ifzJcWBC1Mp2Fe8t6G+kKPoGecZIUILXeuiLTaW4BUD0MOiXsuNk3Mb5m4ID6BrrsrNCg5HJ/dvLWT5jVvXeDpbJ3sD4/5M9He1xKNgML/0X"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "133"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "54"
      ["name"]=>
      string(16) "Tupperware (С1)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.tupperware.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8ceee52e11665ff672711cb80b481931.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcqExQg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(68) "ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-18 13:17:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-17 23:59:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "133"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#319 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#314 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702887422"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1705517951"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=3wIpYnSoaf8pC3k/EGr8ifzJcWBC1Mp2Fe8t6G+kKPoGecZIUILXeuiLTaW4BUD0MOiXsuNk3Mb5m4ID6BrrsrNCg5HJ/dvLWT5jVvXeDpbJ3sD4/5M9He1xKNgML/0X"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=3wIpYnSoaf8pC3k/EGr8ifzJcWBC1Mp2Fe8t6G+kKPoGecZIUILXeuiLTaW4BUD0MOiXsuNk3Mb5m4ID6BrrsrNCg5HJ/dvLWT5jVvXeDpbJ3sD4/5M9He1xKNgML/0X"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "133"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "54"
      ["name"]=>
      string(16) "Tupperware (С1)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.tupperware.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8ceee52e11665ff672711cb80b481931.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcqExQg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(68) "ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-18 13:17:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-17 23:59:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "133"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#319 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#314 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1702887422"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1705517951"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=3wIpYnSoaf8pC3k/EGr8ifzJcWBC1Mp2Fe8t6G+kKPoGecZIUILXeuiLTaW4BUD0MOiXsuNk3Mb5m4ID6BrrsrNCg5HJ/dvLWT5jVvXeDpbJ3sD4/5M9He1xKNgML/0X"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=3wIpYnSoaf8pC3k/EGr8ifzJcWBC1Mp2Fe8t6G+kKPoGecZIUILXeuiLTaW4BUD0MOiXsuNk3Mb5m4ID6BrrsrNCg5HJ/dvLWT5jVvXeDpbJ3sD4/5M9He1xKNgML/0X"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "133"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "54"
      ["name"]=>
      string(16) "Tupperware (С1)"
      ["link"]=>
      string(25) "https://www.tupperware.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "8ceee52e11665ff672711cb80b481931.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcqExQg"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(68) "ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-12-18 13:17:02"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-01-17 23:59:11"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "133"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#319 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#320 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#321 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg реклама на siapress.ru
ИП Варнавская М.Ю.ИНН 860232138898 erid:2SDnjcqExQg реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Следователи раскрыли обстоятельства гибели мужчины в лифте в Белоярском 728
  2. В Югре потеплеет до +3 градусов 648
  3. ​На объектах «Транснефть – Сибири» внедрена автоматизированная система мониторинга электрохимической защиты 594
  4. ​Югорчане стали меньше болеть ОРВИ 548
  5. ​Нынешний бюджет, новый бюджет, Стратегия-2050 и правила выгула собак – коротко о думе 505
  6. ​Россияне, готовьте кошельки! 494
  7. Сургутянка получила травмы после столкновения с тремя автомобилями 356
  8. Людмила Низамова: «Аборт – вопрос репродуктивного выбора женщины» 304
  9. Самым желанным подарком на Новый год для югорчан являются деньги 285
  10. Сработал простой экономический закон: когда спрос превышает предложение, цена растет 253
  1. В Сургуте голый парень выбежал из дома и сел в машину к женщине // ВИДЕО 1968
  2. Недостроенный морг в Сургуте продадут 1959
  3. ​«Слово»: в тренде или нет? 1959
  4. ​В Сургуте грядет серьезное потепление 1625
  5. ​Актировка: 1-4 классы второй смены 1592
  6. «Сургутяне в 2023 году перечислили мошенникам 359 миллионов» 1535
  7. ​За год бюджет Югры увеличивался трижды и в итоге оказался на 100 млрд больше по доходам, чем планировалось 1302
  8. ​Сургутян приглашают присоединиться к акции по сбору кормов для бездомных животных 1252
  9. ​Как у китайцев проявляется интерес к российскому Северу 1241
  10. ​Безумный дом, правильное использование льда и общественное пространство на развалинах 1226
  1. ​Одноэтажный Сургут 4314
  2. В Сургуте в воскресенье похолодает до -40 градусов 4078
  3. ​А вот в Иркутске… 3913
  4. Встреча наследника российского престола и шведского ученого в Сургуте 3825
  5. В детсады и школы Югры поставляли опасную продукцию 3502
  6. ​Морозы отступят от Сургута во вторник 3373
  7. ​Увидеть стратегию 3091
  8. В Сургуте загорелось кафе «Азия» на Нефтеюганском шоссе 2920
  9. ​Сбер поделился опытом ESG-трансформации и представил передовые сервисы на Югорском экономическом форуме 2641
  10. В Сургуте пассажиры больше часа ждали автобус и устроили давку 2577

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика