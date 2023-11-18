В Нефтеюганске задержали вора, который украл у вахтовика телефон

В Нефтеюганске по горячим следам задержали телефонного вора. На пропажу полицейским пожаловался 56-летний вахтовик, у которого умыкнули гаджет прямо в гостинице, где он проживал.

В ходе проведенных мероприятий при патрулировании улиц города сотрудниками полиции задержан предполагаемый подозреваемый. Им оказался ранее судимый 39-летний житель Свердловской области, который ранее проживал в той же гостинице, что и заявитель.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме этого, за появление в общественных местах в состоянии опьянения в отношении задержанного составлен административный протокол в соответствии со ст. 20.21 КоАП РФ. Мужчина помещен в спецприемник для административных задержанных. Похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу», – рассказали в пресс-службе ОМВД России по Нефтеюганску.