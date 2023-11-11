В Нефтеюганске госпитализированы 13 детей с коклюшем

В Нефтеюганске растет число детей с диагностированным коклюшем. По данным специалистов больницы имени В. Яцкив, на сегодняшний день госпитализированы 13 несовершеннолетних. Причем трем из них не исполнилось и года.

Доктора отмечают, что чаще всего болеют коклюшем дети до трех лет.

«Осложнения коклюша наиболее часто наблюдаются у детей до года. Могут развиваться: бронхиты, пневмонии и плевриты, разрывы барабанных перепонок, отслойки сетчатки и т. д.», — сообщили специалисты инфекционного отделения.

Защититься от болезни можно с помощью вакцинации. Детям первую прививку ставят в три месяца. Необходима трехкратная вакцинация с интервалом в полтора месяца.