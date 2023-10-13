Жительница Нефтеюганска выплатила миллионный долг по алиментам после того, как ее имущество арестовали

Жительница Нефтеюганска вспомнила о своей многомиллионной задолженности по алиментам только после того, как у нее арестовали недвижимость. Об этом рассказали югорские приставы.

По информации УФССП по ХМАО, горе-мать должна была платить 1/3 часть заработной платы и иных доходов на содержание двоих несовершеннолетних детей от прошлого брака, однако никаких выплат малолетним не поступало. У нефтеюганки накопился долго более одного миллиона, но привлечь к ответственности ее не удалось, так как она находилась в отпуске по уходу за новым ребенком.

Приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия с недвижимостью, принадлежащие ей по праву собственности. Как выяснилось, должница пыталась продать дом, а вынесенное постановление ей в этом мешало. Также свою эффективность показало предупреждение о перспективе привлечения к административной и уголовной ответственности.

«Желая продать дом, а также испугавшись возможной судимости, гражданка раскаялась и перевела своим детям 1 146 000 рублей. Судебные приставы будут продолжать отслеживать ежемесячные выплаты, которые должна производить должница до совершеннолетия ее детей», – рассказали в УФССП Югры.