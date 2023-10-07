Ушел в колледж и пропал. В Нижневартовске ищут 16-летнего парня

В Нижневартовске разыскивают 16-летнего Арсения Снегирева. Он пропал 4 октября, и до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «Азимут» в своей группе в ВК.

«04.10.2023 года ушел из общежития Строительного колледжа по адресу: г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 52, и по настоящее время его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о молодом человеке, звонить по номеру горячей линии 8 (800) 700-86-77. Также требуется помощь в распространении информации.