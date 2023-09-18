Прокуратура Нефтеюганска разбирается в деле о стрельбе в подростка из пневматики

Жительница Нефтеюганска пожаловалась, что в ее сына якобы выстрелили из пневматического пистолета. Пост об этом она опубликовала в соцсетях. Сейчас в деле разбирается прокуратура.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Кроме того, по указанному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка, которая находится на контроле прокуратуры», – подчеркнули в ведомстве.