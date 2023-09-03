Жителю Нефтеюганска грозит два года лишения свободы за убийство знакомого

Житель Нефтеюганска ударил мужчину по лицу, а тот упал и умер. Теперь горожанину грозит до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, инцидент произошел 13 мая текущего года. Югорчанин повздорил со своим знакомым и ударил его кулаком по лицу. Тот потерял равновесие, упал, ударился головой об асфальт и скончался на следующий день от полученных травм в больнице.

«Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы», – рассказали в СУ СКР по ХМАО.