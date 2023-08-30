Полицейские Нефтеюганска вернули морской контейнер в приют для животных

В Нефтеюганске из приюта для животных похитили четырехтонный морской контейнер стоимостью 400 тысяч рублей. Оказалось, что работник благотворительной организации украл его, чтобы сдать на металлолом за 58 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УМВД Югры.

«Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к краже причастен ранее судимый 36-летний работник организации. Мужчина нанял спецтехнику и вывез контейнер в пункт приема металла, где сдал его на металлолом за 58 тысяч рублей», − говорится в сообщении.

Полицейские вернули морской контейнер законным владельцам. Возбуждено уголовное дело.