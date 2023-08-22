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Югорчанина, который бил детей электрошокером, проверят следователи

Следователи проверят информацию об отце из Нефтеюганска, который бил детей электрошокером

Югорчанина, который бил детей электрошокером, проверят следователи
Фото: t.me/su_skr86

Следователи проверят информацию об отце, который бил детей электрошокером в Нефтеюганске. Ранее в СМИ и пабликах появились сообщения от жителей города о том, что возле одного из подъездов мужчина «стрелял» током по рукам и ногам несовершеннолетних, в то время как они плакали. После полученного замечания югорчанин поспешил удалиться.

«По поручению руководителя следственного управления СК России по ХМАО по данному сообщению организована процессуальная проверка. Действиям мужчины будет дана правовая оценка, по результатам проверки принято процессуальное решение», – рассказали в ведомстве.


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Сегодня в 09:44, просмотров: 332, комментариев: 0
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