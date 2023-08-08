Цифровая экосистема МТС совместно анимационным проектом «Фиксики» производства студии «Аэроплан» (входит в ГК «Рики») подвела итоги конкурса на тему заботливого отношения к природе в рамках федерального образовательного проекта «Поколение М». Школьница Арина Аверина из Нефтеюганска стала лучшей в номинации «Апсайклинг». Наградой за победу стала поездка на студию компьютерной анимации «Петербург», где создаются любимые мультперсонажи.

Всероссийский экоконкурс «Познаем мир с фиксиками» проходил на сайте проекта «Поколение М» от МТС. Детям до 10 лет предлагалось выполнить творческие задания в двух номинациях. В первой из них необходимо было нарисовать комикс с лайфхаками о том, как просто и увлекательно заботиться о природе каждый день. Второе направление было посвящено теме апсайклинга – набирающего популярность во всем мире подхода к повторному использованию материалов без их переработки. В этой номинации участникам нужно было создать поделку из старых вещей, придумать ей применение и выложить на сайт фотографию своей работы.

В рамках конкурса ребята могли посмотреть серию обучающих роликов с профессором Чудаковым и фиксиками, которые рассказывали о том, как беречь воду, разделять мусор, экономить электроэнергию и давать вещам вторую жизнь. Полученные знания помогли юной школьнице из Нефтеюганска подготовить поделку из старых вещей и победить в проекте.

«Арина любит рисовать, танцевать, снимать видеоролики и, как все дети, играть с друзьями. Учится в начальной школе № 15 Нефтеюганска. Несмотря на юный возраст, ее вдохновляют творческие люди, у которых можно научиться чему-то новому. Она очень любознательная и увлеченная, поэтому мы ей предложили принять участие в образовательном проекте «Поколение М». Уверена, что недавняя поездка в Санкт-Петербург на студию компьютерной анимации запомнится ей надолго. Она обязательно даст импульс новым открытиям и победам Арины», – рассказала классный руководитель победительницы Аделина Токашева.

«В очередной раз убеждаюсь, насколько много в Югре талантливых и креативных детей. В этом году мы впервые в «Поколение М» ввели номинацию «апсайклинг» и увидели большой интерес к нему, в том числе и школьников нашего округа. Уверен, у каждого школьника дома есть вещи, которым можно дать вторую жизнь и сделать их полезными в быту. Размещенные на нашем сайте проекта мастер-классы от мультгероев помогут это сделать увлекательно и интересно. Я от всей души поздравляю нашу победительницу и приглашаю всех ребят к участию в наших конкурсах», – прокомментировал директор филиала МТС в Ханты-Мансийском автономном округе Андрей Белов.