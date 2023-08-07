В Нефтеюганске приступили к ремонту дома, который нуждался в этом с 2016 года

В Нефтеюганске переселили жильцов подъезда одного из домов, которой сильно нуждается в ремонте. Зданию требовалась реставрация с 2016 года – специалисты фиксировали факты прогибов покрытия кровли и разрушения бетона. В 2019 году власти приступили к поиску подрядчика, однако восемь раз аукцион был признан не состоявшимся.

«В этом году ситуация изменилась – было разработано проектное решение и найден подрядчик. Однако, проведение ремонтных работ без отселения граждан не представлялось возможным. Совместно с собственниками мы обсудили их предстоящий переезд, в данный момент жильцы одного из подъездов аварийного дома определены в маневренный фонд на период ремонтных работ», – рассказала глава города Эльвира Бугай у себя в соцсетях.

По информации подрядчика, специалисты уже приступили к ремонту первой плиты перекрытия. Работы ведутся в соответствии с графиком, ориентировочный срок исполнения – 3 месяца на каждый из жилых подъездов.