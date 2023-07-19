Прокуратура проверит летний лагерь, где били и издевались над детьми из Нефтеюганска

Заместитель главы Нефтеюганска Павел Гусенков будет следить за ситуацией с детьми в лагере «Медная горка». Напомним, что родители ребят заявили о том, что над несовершеннолетними там издевались: били, унижали словесно и подглядывали за ними в душе.

Как сообщает «Вестник Сургутского района», власти Нефтеюганска уже связались с администрацией Верхней Пышмы, где расположен лагерь. Также сотрудникам дано поручение связаться с руководителями самого лагеря.

Отметим, что прокуратура Верхней Пышмы также проводит свою отдельную проверку.