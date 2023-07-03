Чистомэн продолжает собирать мусор в городах Югры

Челябинский супергерой Чистомэн провел уборку в Нефтеюганске. Активист собрал 300 литров мусора, поделился борец за чистоту в своем телеграм-канале.

«Пришел на набережную. Официальная ее часть в порядке. Без мусора. Но я пошел туда, где мэр обычно не бывает. Под каждым деревом и кустом что-то валяется. Собрал пару больших мешков. Литров 300. Отнес до контейнеров», − говорится в сообщении.

Всего на пляже и набережной супергерой собрал 16 мешков. Он обратился к жителям Нефтеюганска с просьбой помочь вывезти мусор.

Напоминаем, что Чистомэн − это псевдоним Артура Матиса-Сиразеева из Челябинска. За свой тур он очистил Сургут, Нижневартовск, Ноябрьск и Новый Уренгой. Следующий город для уборки − Ханты-Мансийск.