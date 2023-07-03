В Нефтеюганске автомобилист насмерть сбил женщину

Автомобилист на иномарке сбил пешехода в Нефтеюганске. Инцидент произошел на девятом километре автодороги «Подъезд к городу Сургут».

По информации ГИБДД, мужчина, управляя транспортным средством «Chevrolet», допустил наезд на женщину, по предварительным данным, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП 47-летняя югорчанка скончалась до приезда бригады скорой помощи.

За прошедшие выходные на дорогах округа зарегистрировано пять ДТП, в которых один человек погиб и пятеро – получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержан 41 водитель с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 62 водителя и 114 – за нарушение правил перевозки детей.