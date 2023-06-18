Прокуратура помогла расторгнуть фиктивный брак между югорчанином и иностранкой

Житель Нефтеюганска женился на гражданке Таджикистана в 2021 году, однако спустя два года брак признали фиктивным. Как оказалось, после свадьбы молодожены совместно не проживали, не вели быт и не владели общим имуществом. Женщина всего лишь хотела таким способом получить возможность проживания в России.

«Установив, что указанные лица при заключении брака не имели намерений создать семью, а иностранная гражданка преследовала цель получения разрешения на временное проживание на территории России, прокуратура обратилась в суд защиту интересов Российской Федерации с исковым заявлением о признании указанного брака недействительным. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Актовая запись о заключении брака аннулирована», – сообщили в прокуратуре ХМАО.