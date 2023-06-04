В Нефтеюганском районе обнаружили 25 бронзовых ископаемых

В Нефтеюганском районе археологи нашли ископаемые, среди которых: фрагменты тиглей, капель, брызг бронзы, бронзовые фигурки животных, полотно листа с прожилками. Об этом сообщают эксперты института археологии Севера.

Отметим, что это не первая подобная находка в тех местах – древние люди использовали бронзовые изделия для охоты:

«В частности, обнаружены фрагмент бронзового ножа и предметы культового назначения. В общей сложности нашим археологам удалось извлечь 25 бронзовых объемных изображений», — прокомментировали в группе ВК АНО «Институт археологии Севера».

У древних мастеров есть отличительная черта – при создании фигур людей ли духов, они выделяли глаза, носы и надбровные дуги, а также подбородок и шею. На статуэтках священных животных делались отверстия, которые имели культовое и практическое значение.