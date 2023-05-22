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Из-за несоблюдения очередности проезда в Нефтеюганске погиб 35-летний мужчина

На выходных в Нефтеюганске произошло смертельное ДТП

Из-за несоблюдения очередности проезда в Нефтеюганске погиб 35-летний мужчина
Фото: ГАИ Югры

В минувшие выходные, 21 мая, в Нефтеюганске 35-летний водитель «Honda» скончался после столкновения с «BMW». По предварительной информации, авария произошла из-за несоблюдения очередности проезда.

«Около 16:50 в городе Нефтеюганск, 35-летний водитель, управляя «Honda», двигаясь по ул. Ленина, при повороте налево в дворовую территорию, по предварительным данным, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем «BMW», под управлением 20-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Honda» погиб, 21-летний пассажир «BMW» получил травмы», −сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие выходные в округе зарегистрировали пять ДТП, в которых один человек погиб, пять − получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.


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Сегодня в 10:00, просмотров: 738, комментариев: 0
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