На выходных в Нефтеюганске произошло смертельное ДТП

В минувшие выходные, 21 мая, в Нефтеюганске 35-летний водитель «Honda» скончался после столкновения с «BMW». По предварительной информации, авария произошла из-за несоблюдения очередности проезда.

«Около 16:50 в городе Нефтеюганск, 35-летний водитель, управляя «Honda», двигаясь по ул. Ленина, при повороте налево в дворовую территорию, по предварительным данным, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем «BMW», под управлением 20-летнего водителя. В результате ДТП водитель «Honda» погиб, 21-летний пассажир «BMW» получил травмы», −сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие выходные в округе зарегистрировали пять ДТП, в которых один человек погиб, пять − получили травмы, в том числе двое несовершеннолетних.