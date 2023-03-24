В Нефтеюганске за прошлый год составили более 400 административных протоколов

За прошлый год жители Нефтеюганска жаловались на шумных соседей 386 раз. Всего было составлено 432 административных протокола. Об этом сообщает Ugra-news.

Данную статистику озвучил вице-мэр Нефтеюганска Павел Гусенков. Если взять все протоколы, составленные на горожан за весь прошлый год, то общая сумма штрафов по ним составила примерно 256 тысяч рублей.

Ранее мэрия муниципалитета обратила внимание на рост преступлений, совершенных людьми в алкогольном опьянении. Так, если в 2021 году число правонарушений, которые были совершены пьяными нефтеюганцами составляло 155, то в 2022 году число пьяных противоправных деяний достигло 196.