В ХМАО за минувший день произошло четыре ДТП

В Нефтеюганском районе произошло ДТП со смертельным исходом. 25-летний водитель допустил съезд с дороги по ходу движения с последующим наездом на столб. Виновник аварии отделался травмами, а его 21-летний пассажир скончался до приезда скорой.

«Госавтоинспекция Югры напоминает водителям, что при управлении транспортным средством необходимо быть внимательными, управляйте автомобилем с такой скоростью, чтобы можно было контролировать движение транспорта, не совершайте резких маневров и перестроений. Помните, что каждое ДТП и пренебрежение Правилами дорожного движения может закончиться трагедией», – рассказали в ГАИ ХМАО.

За прошедшие сутки на дорогах округа зарегистрировано четыре ДТП, в которых один человек погиб и шестеро получили травмы, в том числе несовершеннолетний. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано семь водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 73 водителя и 38 – за нарушение правил перевозки детей.